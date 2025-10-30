Parlamento Árabe busca fortalecer cooperação com Parlamento Latino-Americano e FAO

CAIRO, 30 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, reuniu-se separadamente no Cairo com o presidente do Parlamento Latino-Americano e do Caribe (Parlatino), Rolando Miguel González Patricio, e com o diretor-geral adjunto da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), AbdulHakim Elwaer.

Durante o encontro com González, Al Yamahi discutiu o fortalecimento da cooperação institucional e o apoio à Conferência Internacional para Recuperação e Reconstrução Antecipada da Faixa de Gaza, prevista para ocorrer no Egito em novembro. Ele destacou a importância da ação parlamentar árabe e internacional unificada em apoio ao povo palestino e à consolidação do cessar-fogo em Gaza, elogiando as posições dos países latino-americanos em relação às causas árabes.

Em sua reunião com Elwaer, Al Yamahi analisou formas de ampliar a cooperação por meio de um memorando de entendimento voltado ao avanço dos esforços legislativos regionais em segurança alimentar. Ele reafirmou o compromisso do Parlamento Árabe em apoiar políticas de segurança alimentar e reduzir o desperdício de alimentos nos países árabes, elogiando as iniciativas contínuas da FAO.

Al Yamahi também acolheu positivamente os resultados das cúpulas parlamentares da FAO e confirmou a intenção do Parlamento Árabe de participar da próxima cúpula, que será realizada na África do Sul, em 2026.