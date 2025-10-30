Sharjah Charity International distribui US$ 21 milhões em ajuda interna nos primeiros nove meses de 2025

SHARJAH, 30 de outubro de 2025 (WAM) — A Sharjah Charity International (SCI, na sigla em inglês) anunciou ter distribuído 77,2 milhões de dirhams (US$ 21 milhões) em ajuda interna durante os nove primeiros meses de 2025, beneficiando mais de 48 mil pessoas em todo o emirado.

A iniciativa faz parte dos esforços contínuos da entidade para apoiar famílias de baixa renda e grupos vulneráveis.

O vice-presidente do Conselho de Diretores, Mohammed Rashid bin Bayat, afirmou que os programas de assistência doméstica são um dos pilares centrais da missão humanitária da associação. Ele destacou que a amplitude da ajuda reflete a expansão constante das iniciativas de caridade e o compromisso da SCI em alcançar o maior número possível de beneficiários, em conformidade com as diretrizes do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, voltadas ao fortalecimento da solidariedade e da compaixão social.

Bin Bayat explicou que a assistência mensal às famílias registradas totalizou 6,4 milhões de dirhams (US$ 1,7 milhão) e beneficiou 4.663 pessoas, entre viúvas, divorciadas, idosos e cidadãos de baixa renda. A ajuda emergencial atingiu 53,7 milhões de dirhams (US$ 14,6 milhões) e contemplou diferentes necessidades, incluindo apoio educacional para 1.025 estudantes, no valor de 6,7 milhões de dirhams (US$ 1,8 milhão); tratamento médico para 1.008 pacientes, ao custo de 28,6 milhões de dirhams (US$ 7,8 milhões); assistência financeira direta para 1.208 pessoas, totalizando 5,8 milhões de dirhams (US$ 1,6 milhão); e apoio habitacional para 1.170 beneficiários, no valor de 10,7 milhões de dirhams (US$ 2,9 milhões).

A associação também apoiou 33 casamentos, com 318 mil dirhams (US$ 86,6 mil), e ajudou 64 beneficiários a realizar a peregrinação a Meca por meio do programa “Facilitando o Hajj”.

Com relação às campanhas sazonais, Bin Bayat destacou que foram alocados 15 milhões de dirhams (US$ 4,1 milhões) para as iniciativas de Ramadã e Eid al-Adha, que incluíram refeições de iftar, roupas de Eid, zakat al-mal e distribuição de carne de sacrifício. O projeto “Alimentando os Necessitados” teve custo de 2,5 milhões de dirhams (US$ 681 mil).

Ele acrescentou ainda que 7,8 milhões de dirhams (US$ 2,1 milhões) foram destinados a 644 cidadãos de baixa renda no mesmo período. Para garantir transparência e justiça na distribuição da ajuda, foi criada uma comissão especial encarregada de analisar os pedidos e assegurar que os recursos cheguem aos beneficiários elegíveis, reforçando a satisfação social entre as famílias necessitadas.