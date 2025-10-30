Exposição “Image Keepers” será inaugurada em Sharjah em 8 de novembro

SHARJAH, 30 de outubro de 2025 (WAM) — A Fundação de Arte de Sharjah (Sharjah Art Foundation) anunciou a abertura da exposição “Image Keepers”, a primeira a ser realizada em seu novo espaço, a Galeria de Fotografia de Al Manakh, em Sharjah.

Em exibição de 8 de novembro de 2025 a 26 de abril de 2026, nas Galerias 2 e 3, a mostra reúne mais de 50 obras fotográficas de 17 artistas e coletivos, todas pertencentes ao acervo da fundação.

Apresentando trabalhos em diversos formatos — de retratos de estúdio a instalações multimídia —, a exposição oferece uma visão panorâmica da experimentação artística e do engajamento criativo por meio da fotografia.

O título da mostra faz referência à obra “Gardiennes d’images [Image Keepers]” (1998–2001), da artista Zineb Sedira, cujo trabalho celebra o papel das mulheres como guardiãs da memória pessoal e cultural.