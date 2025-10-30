Navio humanitário dos Emirados chega ao Egito com 7,2 mil toneladas de alimentos, abrigo e ajuda médica para Gaza

AL ARISH, 30 de outubro de 2025 (WAM) — O navio humanitário dos Emirados Árabes Unidos, transportando 7,2 mil toneladas de alimentos, itens de abrigo e suprimentos médicos, chegou ao porto de Al Arish, no Egito, antes de seguir para a Faixa de Gaza para atender às necessidades humanitárias urgentes da população.

O carregamento faz parte da ponte aérea e marítima humanitária mantida pelos Emirados em apoio ao povo palestino.

A embarcação, enviada no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, leva diversos gêneros alimentícios, além de equipamentos médicos e materiais de abrigo, com o objetivo de aliviar a grave crise humanitária enfrentada pelos moradores de Gaza.

A operação de envio e logística foi coordenada em parceria com diversas instituições de caridade e organizações humanitárias emiradenses, refletindo os esforços unificados e a resposta rápida do país para garantir a entrega de ajuda emergencial aos civis na Faixa.

A iniciativa integra o apoio humanitário contínuo dos Emirados Árabes Unidos ao povo palestino, reafirmando o compromisso do país em aliviar o sofrimento, suprir necessidades básicas e fortalecer os mecanismos de resposta humanitária.

A Operação reflete a visão humanitária dos Emirados, baseada em estender a mão solidária em situações de emergência e desastre, por meio de ações integradas de suas instituições humanitárias e em consonância com os valores nacionais de generosidade, solidariedade e compaixão.