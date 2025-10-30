Príncipe herdeiro de Abu Dhabi chega à Coreia do Sul para participar do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em nome do presidente dos Emirados

GYEONGJU, Coreia do Sul, 30 de outubro de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou à República da Coreia para participar do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês) em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A participação dos Emirados no fórum atende a um convite do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, e faz parte dos esforços para fortalecer a cooperação econômica entre as economias-membro da APEC e ampliar parcerias estratégicas em setores-chave.

Criado em 1989, o Fórum da APEC reúne líderes e chefes de governo de 21 economias com o objetivo de promover a integração econômica regional, estimular o livre comércio e os investimentos e alcançar metas de desenvolvimento sustentável. As economias que integram o fórum representam cerca de 40% da população mundial e aproximadamente 60% do PIB global, consolidando a APEC como uma plataforma essencial de cooperação regional no enfrentamento dos desafios econômicos globais.