Ministros do Exterior dos Emirados Árabes Unidos e do Azerbaijão discutem fortalecimento das relações

ABU DHABI, 30 de janeiro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, sobre o fortalecimento das relações bilaterais em diferentes áreas.

Os dois discutiram perspectivas de cooperação em setores como economia, comércio e desenvolvimento, além de tratarem de temas regionais e internacionais de interesse comum.

Abdullah bin Zayed destacou a solidez das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão e afirmou o interesse compartilhado dos dois países em ampliar e aprofundar a cooperação em diversas frentes.