Festival de Plantas de Al Wathba começa em 2 de fevereiro

ABU DHABI, 30 de janeiro de 2026 (WAM) — O Festival de Plantas de Al Wathba, um dos principais eventos realizados em paralelo ao Prêmio de Excelência Agrícola Xeique Mansour bin Zayed, ocorrerá de 2 a 13 de fevereiro de 2026.

O evento tem como objetivos apoiar a agricultura local, promover a sustentabilidade e a segurança alimentar e incentivar a produção vegetal de alta qualidade.

A programação inclui oficinas sobre jardinagem doméstica e manejo de culturas, sessões de conscientização conduzidas por especialistas em produção vegetal e demonstrações ao vivo de técnicas modernas e inteligentes de cultivo. Estão previstas ainda atividades para crianças e espaços para a exposição de produtos locais, com estímulo à agricultura doméstica e valorização da competitividade dos produtos nacionais.

Serão distribuídos prêmios no valor total de 315 mil dirhams (US$ 85,7 mil) em diversas competições, entre elas Melhor Cesta de Sidr, Melhor Cesta de Figos e a competição “Frutos da Nação”, além de disputas voltadas a produtos processados de frutas e vegetais. Critérios rigorosos foram adotados para garantir equidade, qualidade e segurança alimentar em todas as categorias.

A competição de Melhor Cesta de Sidr será realizada em 2 de fevereiro e concederá prêmios de 25 mil dirhams (US$ 6,8 mil) ao primeiro colocado; 15 mil dirhams (US$ 4,1 mil) ao segundo; 10 mil dirhams (US$ 2,7 mil) ao terceiro; 8 mil dirhams (US$ 2,2 mil) ao quarto; e 5 mil dirhams (US$ 1,4 mil) ao quinto. As inscrições devem conter sidr emiradense cultivado localmente, com peso mínimo de três quilos, e atender aos padrões técnicos aprovados.

Todas as amostras passarão por testes de resíduos de pesticidas em laboratórios credenciados pela Autoridade de Agricultura e Segurança Alimentar de Abu Dhabi. Os participantes deverão anexar uma etiqueta de identificação com o nome da variedade, o método de cultivo e a origem do produto, sem qualquer referência a marcas ou à identidade do produtor.

O chefe da equipe do Festival de Plantas de Al Wathba, Ahmed Al Kaabi, afirmou que o evento evidencia os avanços do setor agrícola dos Emirados e reflete o compromisso da liderança com a sustentabilidade agrícola e a segurança alimentar. Segundo ele, o festival também funciona como plataforma educativa para ampliar a conscientização sobre a importância da produção local e incentivar o cultivo doméstico e métodos sustentáveis.

Al Kaabi acrescentou que a cooperação com a Autoridade de Agricultura e Segurança Alimentar de Abu Dhabi reforça a credibilidade do festival ao assegurar o cumprimento rigoroso das exigências de segurança alimentar por meio de testes laboratoriais acreditados.

A expectativa é de que o festival atraia agricultores, produtores, negócios domésticos e visitantes do Festival Xeique Zayed, incluindo cidadãos, residentes e turistas. O evento oferece oportunidades para a exposição de produtos e a troca de conhecimentos, além de estimular a inovação e a adoção de práticas agrícolas modernas.

O Festival de Plantas de Al Wathba também contribui para as metas ambientais dos Emirados ao promover tecnologias de agricultura inteligente e destacar a importância da conservação dos recursos naturais para a sustentabilidade de longo prazo do setor agrícola.