Presidente dos Emirados concede status de ministro a Saeed Al Eter

ABU DHABI, 30 de janeiro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, publicou decreto federal que concede a Saeed Mohammed Saif Al Eter Al Dhanhani o status de ministro.

O decreto entra em vigor na data de sua publicação e será divulgado no Diário Oficial.

Saeed Al Eter ocupa atualmente o cargo de presidente do Escritório de Mídia do Governo dos Emirados Árabes Unidos. No período em que atuou no Ministério de Assuntos do Gabinete, foi responsável por supervisionar, coordenar e acompanhar a estratégia e o sistema de comunicação do governo federal, além de conduzir campanhas de mídia para projetos nacionais estratégicos de ministérios e órgãos federais e prestar apoio de comunicação ao Conselho de Ministros.

Al Eter também exerce as funções de diretor-geral do Escritório Executivo do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum e de diretor-executivo da Fundação Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quando participou do lançamento de diversos projetos humanitários e iniciativas de impacto árabe e internacional.

Formado pelo Programa de Liderança Mohammed bin Rashid, Saeed Al Eter é graduado em engenharia de comunicações pela Universidade Khalifa e possui MBA pela Universidade Americana de Sharjah.