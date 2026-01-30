Theyab bin Mohamed bin Zayed preside reunião do conselho da Etihad Rail

ABU DHABI, 30 de janeiro de 2026 (WAM) — O vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Heróis Caídos e presidente da Etihad Rail, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidiu reunião do conselho de administração da entidade na estação de passageiros de Mohamed bin Zayed City, em Abu Dhabi.

O conselho analisou atualizações sobre a rede ferroviária nacional dos Emirados Árabes Unidos e sobre o projeto de transporte ferroviário de passageiros, cuja operação está prevista para começar em 2026, etapa considerada decisiva para o avanço do sistema integrado de transporte do país.

A reunião contou com a participação de Mohamed Ali Al Shorafa, presidente do Departamento de Municípios e Transportes de Abu Dhabi e membro do conselho da Etihad Rail; Mattar Al Tayer, diretor-geral e presidente do conselho executivo da Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA) e também conselheiro da empresa; além de Shadi Malak, diretor-executivo da Etihad Rail, outros membros do conselho e executivos seniores.

O xeique Theyab e os integrantes do conselho avaliaram o grau de prontidão da empresa para o lançamento das primeiras rotas ferroviárias de passageiros em 2026, bem como os avanços nas estações anunciadas recentemente em Al Sila, Al Dhannah, Al Mirfa, Madinat Zayed, Mezaira’a, Al Faya e Al Dhaid, além de quatro grandes estações em Abu Dhabi, Dubai, Sharjah e Fujairah. No conjunto, a rede conectará 11 cidades e polos estratégicos do país.

O serviço contará com uma frota de 13 trens de última geração, projetados de acordo com padrões internacionais. A malha ferroviária de passageiros formará o primeiro sistema ferroviário nacional totalmente integrado para transporte de pessoas nos Emirados, ampliando a conectividade entre os emirados e oferecendo uma alternativa segura e confiável para cidadãos, residentes e visitantes.

Durante a visita, o xeique Theyab e os conselheiros inspecionaram um dos trens de passageiros para avaliar o design interno e os serviços de bordo, além de acompanhar as obras na estação de Mohamed bin Zayed City.

A estação reúne elementos arquitetônicos distintivos e ocupa posição estratégica em uma área residencial em rápida expansão. Em conjunto com o restante da rede, a infraestrutura deverá impulsionar o desenvolvimento econômico e urbano após o início da operação.

No segmento de cargas, o conselho recebeu um balanço das operações da Etihad Rail em 2025, ano marcado por forte crescimento. A empresa transportou mais de 6,5 milhões de toneladas de enxofre, mais de 10 milhões de toneladas de agregados e 148 mil contêineres, consolidando o papel do transporte ferroviário no apoio ao comércio nacional.

O transporte ferroviário de cargas a granel e contêineres também eliminou mais de 500 mil viagens de caminhões na região de Al Dhafra, com impacto direto na redução de emissões e no aumento da eficiência logística.

O conselho avaliou ainda projetos estratégicos em andamento, entre eles a ferrovia conjunta Emirados–Omã (Hafeet Rail), primeiro sistema ferroviário transfronteiriço entre os dois países. O projeto atingiu 30% de execução, refletindo avanço consistente dentro do cronograma aprovado.

Após a conclusão, a rede deverá fortalecer o comércio e a mobilidade de passageiros entre os Emirados Árabes Unidos e Omã, além de aprofundar os laços bilaterais e apoiar o crescimento econômico regional.

O xeique Theyab destacou a importância dos resultados alcançados pela Etihad Rail na operação da rede nacional, ressaltando o papel da empresa no fortalecimento da posição regional e internacional dos Emirados e no avanço de soluções de transporte seguras e sustentáveis.

Segundo ele, os projetos estão alinhados à visão da liderança de conectar centros residenciais, industriais e comerciais por meio de uma infraestrutura moderna, capaz de reforçar a competitividade nacional e apoiar o desenvolvimento sustentável. Esse progresso, afirmou, reflete-se no sucesso contínuo do transporte de cargas desde 2023 e no nível avançado de preparação para o início das operações de passageiros em 2026.

A reunião integra uma série de encontros do conselho voltados ao acompanhamento da execução dos projetos e à garantia do cumprimento dos prazos estabelecidos.

A Etihad Rail reiterou o compromisso de contribuir para o futuro do transporte e da infraestrutura nos Emirados, por meio da operação de uma rede ferroviária segura e sustentável, com serviços integrados de carga e passageiros, apoio ao comércio e ao turismo e estímulo ao desenvolvimento nacional.