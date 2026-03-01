Presidente do Líbano condena ataques iranianos contra os Emirados em telefonema com o presidente do país

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente do Líbano, Joseph Aoun. A conversa abordou a grave situação enfrentada pela região em meio à escalada militar em curso e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais.

Durante o telefonema, Aoun manifestou a condenação do Líbano aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de vários outros países, afirmando que tais atos constituem violação grave da soberania desses Estados e ameaça à sua segurança e estabilidade, além de representarem descumprimento dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Os dois líderes ressaltaram a necessidade de moderação, desescalada e renovado compromisso com o diálogo e soluções políticas para evitar maior deterioração e a propagação do conflito, que pode expor a região a grave instabilidade e turbulência.