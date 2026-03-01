Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema do presidente de Chipre

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente doeChipre, Nikos Christodoulides. Os dois discutiram a escalada militar na região e suas graves implicações para a paz e a estabilidade regionais.

Durante a conversa, o presidente cipriota manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de vários países árabes, afirmando que tais atos constituem violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Mohamed bin Zayed agradeceu a Christodoulides pelo apoio.

Os dois líderes ressaltaram ainda a necessidade de interromper a escalada e evitar a ampliação do conflito, diante das graves repercussões que isso teria para a segurança e a estabilidade regionais.