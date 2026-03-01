Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei do Bahrein discutem situação regional

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Bahrein, para discutir os mais recentes desdobramentos na região e a escalada militar em curso, que ameaça a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Durante a conversa, os dois condenaram os ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e de diversos outros países. Ambos afirmaram que tais atos constituem violação flagrante da soberania dos Estados, ameaça à segurança regional e grave comprometimento da estabilidade regional e internacional.

Os líderes ressaltaram ainda a necessidade de interromper imediatamente as ações escalatórias e de retomar o diálogo e as soluções diplomáticas para preservar a segurança regional e evitar nova escalada.