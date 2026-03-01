Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema do sultão de Omã sobre escalada militar regional

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do sultão Haitham bin Tariq, do Sultanato de Omã. Os dois discutiram os desdobramentos relacionados à escalada militar na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais.

Durante a conversa, os dois líderes afirmaram que a região enfrenta uma escalada perigosa que ameaça comprometer sua segurança e ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente as ações militares e retomar o diálogo e as soluções diplomáticas.