Autoridade Geral de Aviação Civil ativa planos operacionais para conter impactos da escalada regional

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos anunciou a ativação de planos operacionais para conter as repercussões da escalada na região. O órgão afirmou que o setor de aviação do país continua a gerenciar o fluxo de passageiros de forma organizada e flexível, a fim de mitigar o impacto das sucessivas alterações nos horários de voos, limitando interrupções operacionais e garantindo a fluidez dos procedimentos nos terminais aeroportuários em todo o país.

A autoridade informou que os aeroportos e as companhias aéreas nacionais atuam de forma integrada para administrar o tráfego operacional de acordo com os planos aprovados. Entre as medidas adotadas estão o redirecionamento de determinados voos entre aeroportos do país, a aceleração dos processos de remarcação e o reforço da coordenação em solo nos terminais de passageiros para lidar com possíveis congestionamentos.

A GCAA anunciou que o Estado está arcando com todos os custos de hospedagem e acomodação de passageiros afetados ou retidos, assegurando a continuidade da prestação de serviços essenciais durante o período de ajustes operacionais.

Nas últimas horas, aeroportos e companhias aéreas nacionais atenderam cerca de 20.200 passageiros afetados pela remarcação de determinados voos. Foram oferecidas acomodações temporárias, além de refeições e bebidas, e facilitados os procedimentos de remarcação, em conformidade com os planos operacionais aprovados.

As companhias aéreas nacionais, em coordenação com as autoridades competentes, também gerenciaram voos de chegada e partida impactados por circunstâncias operacionais. Passageiros foram transportados para seus destinos dentro do país, acomodações temporárias foram disponibilizadas aos passageiros em trânsito e todos os procedimentos regulatórios foram concluídos conforme os marcos aprovados.

A autoridade confirmou que a coordenação entre aeroportos e companhias aéreas permanece em andamento para monitorar a situação dos voos e reprogramar serviços, apoiando a retomada segura e ordenada das operações assim que as condições permitirem.

A GCAA reiterou o apelo para que os passageiros acompanhem as atualizações oficiais por meio dos canais aprovados e entrem em contato diretamente com suas respectivas companhias aéreas para quaisquer informações relacionadas aos seus voos.