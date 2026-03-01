Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 137 mísseis e 209 drones desde o início do ataque iraniano

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa anunciou que, desde o início do ataque iraniano, a Força Aérea e as forças de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos engajaram e destruíram com sucesso 137 mísseis balísticos e 209 drones lançados em direção ao território do país, ressaltando o alto nível de prontidão dos sistemas de defesa aérea e sua capacidade de lidar com diversas ameaças.

O ministério informou que, desde o começo do ataque, foram detectados 137 mísseis balísticos iranianos lançados contra os Emirados Árabes Unidos, dos quais 132 foram destruídos, enquanto cinco caíram no mar. Também foram detectados 209 drones iranianos; 195 foram interceptados, enquanto 14 caíram no território e nas águas do país, causando alguns danos colaterais leves.

A pasta observou que, como resultado da interceptação eficaz dos mísseis e drones, alguns destroços caíram em áreas distintas do país, provocando danos materiais leves a determinadas instalações civis.

O ministério afirmou que as autoridades competentes atuaram imediatamente, com plena prontidão e capacidade, para lidar com a situação de acordo com os procedimentos aprovados para esses casos, e que as medidas necessárias foram adotadas para garantir a segurança dos residentes e proteger os locais afetados.

O Ministério da Defesa condenou o ataque nos termos mais veementes e reiterou a rejeição categórica dos Emirados a tais atos, que constituem uma escalada grave e um ato covarde que ameaça a segurança de civis e compromete a estabilidade.

A pasta destacou que o ataque representa violação flagrante da soberania nacional e do direito internacional e que os Emirados reservam-se o pleno direito de responder a essa escalada e de adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território, sua população e seus residentes, de modo a salvaguardar sua soberania, segurança e estabilidade e proteger seus interesses e capacidades nacionais.

O ministério afirmou ainda que permanece em alto estado de alerta e plenamente preparado para enfrentar qualquer ameaça, adotando todas as medidas necessárias para reagir com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança e a estabilidade do país. A segurança de cidadãos, residentes e visitantes é prioridade máxima e inegociável.

O Ministério da Defesa instou a população a obter informações por meio de fontes oficiais no país e a abster-se de divulgar rumores ou informações não verificadas.