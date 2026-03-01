Autoridades informam danos leves em saguão do Aeroporto Internacional de Dubai; quatro funcionários ficam feridos

DUBAI, 1º de março de 2026 (WAM) — A Dubai Airports informou que um saguão do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB, na sigla em inglês) sofreu danos leves em um incidente, que foi rapidamente contido.

Equipes de resposta a emergências foram mobilizadas imediatamente e administram a situação em coordenação com as autoridades competentes. Quatro funcionários ficaram feridos e receberam atendimento médico imediato.

Devido a planos de contingência previamente estabelecidos, a maior parte dos terminais já havia sido esvaziada de passageiros, segundo o Dubai Media Office. O órgão informou que novas atualizações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.