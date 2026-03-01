Presidente da Sérvia reafirma solidariedade após ataques iranianos em telefonema com presidente dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, que manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de vários outros países. Vučić reafirmou a plena solidariedade da Sérvia aos Emirados.

A conversa também abordou a grave escalada em curso na região e suas implicações para a segurança regional. Vučić afirmou que os ataques representam uma escalada perigosa que ameaça a estabilidade da região e constituem violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

O presidente agradeceu ao líder sérvio pelo apoio de seu país aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois lados enfatizaram a necessidade de interromper imediatamente as ações escalatórias e de retomar um diálogo sério em busca de soluções diplomáticas que preservem a segurança regional e evitem maior instabilidade.