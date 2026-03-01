Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Turquia discutem situação regional e impactos na segurança e na estabilidade

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan. Os dois discutiram a escalada militar na região e a grave ameaça que ela representa para a segurança e a estabilidade regionais.

Durante a conversa, Erdoğan reiterou a rejeição de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de vários outros países, ressaltando que a continuidade da escalada militar ampliaria as tensões e exporia a segurança regional a riscos graves.

Os dois líderes defenderam a interrupção imediata das ações militares e enfatizaram a importância de tratar as questões regionais por meio do diálogo e de meios diplomáticos.