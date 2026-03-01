Destroços após interceptação aérea provocam incêndio no Porto de Jebel Ali; fogo está sendo controlado e não há feridos

DUBAI, 1º de março de 2026 (WAM) — As autoridades de Dubai confirmaram que destroços resultantes de uma interceptação aérea provocaram um incêndio no Porto de Jebel Ali. Equipes da Defesa Civil de Dubai responderam imediatamente e seguem trabalhando para extinguir completamente o fogo. Não houve registro de feridos, segundo o Dubai Media Office.

As autoridades instaram a população a não compartilhar um vídeo antigo do incêndio no Porto de Jebel Ali, datado de 7 de julho de 2021, pois poderia disseminar informações enganosas.

Novas informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis, acrescentou o órgão.