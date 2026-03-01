Autoridades de Abu Dhabi: uma morte e sete feridos após interceptação de drone que tinha como alvo o Aeroporto Internacional Zayed

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — A Abu Dhabi Airports informou que as autoridades competentes do emirado de Abu Dhabi lidaram com um incidente decorrente da interceptação de um drone que tinha como alvo o Aeroporto Internacional Zayed, resultando na queda de destroços que causaram a morte de um cidadão asiático e deixaram sete feridos.

A Abu Dhabi Airports pediu a população a não divulgar rumores ou informações imprecisas, ressaltando a necessidade de obter notícias exclusivamente de fontes oficiais e afirmando que quaisquer atualizações serão anunciadas assim que forem recebidas.