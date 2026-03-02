Presidente da Autoridade Nacional de Gestão de Emergências afirma que Emirados sairão desta fase mais fortes e resilientes

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês), Ali Saeed Al Neyadi, afirmou que os Emirados Árabes Unidos estão confiantes de que sairão deste período mais fortes e resilientes, amparados pela visão de sua liderança, pela solidez de suas instituições e pela consciência de sua sociedade.

“Nos últimos dois dias, os Emirados Árabes Unidos testemunharam uma resposta nacional coordenada envolvendo todas as autoridades competentes. Os acontecimentos foram tratados com elevado grau de profissionalismo, em plena conformidade com os padrões nacionais de prontidão estabelecidos e por meio de coordenação integrada entre os órgãos envolvidos”, declarou Al Neyadi em comunicado sobre os desdobramentos atuais.

A autoridade acrescentou que o reconhecimento se estende a todas as equipes de campo que desempenharam suas funções com profissionalismo e forte senso de responsabilidade nacional. Segundo afirmou, os esforços refletem alto nível de preparação, coordenação disciplinada e definição clara de funções, reafirmando a capacidade do sistema nacional de responder de forma rápida e organizada, com base em planos aprovados e procedimentos precisos.

Desde o início, destacou, o sistema nacional de gestão de emergências, crises e desastres foi ativado, e os níveis de prontidão operacional foram elevados com base em avaliações contínuas e abrangentes de riscos e ameaças. Essas medidas asseguraram a proteção de vidas, a preservação de ativos nacionais e a continuidade ininterrupta de serviços essenciais. O que foi alcançado, afirmou, reflete investimento institucional contínuo em preparação, planejamento preventivo, exercícios nacionais conjuntos e desenvolvimento de capacidades resilientes voltadas à resposta eficaz a diferentes cenários.

Nesse contexto, ressaltou que a consciência e o comprometimento demonstrados por cidadãos e residentes são reconhecidos e valorizados. A coesão, a confiança e a cooperação evidenciadas pela comunidade refletem o espírito de responsabilidade que caracteriza o país. Esse alinhamento entre instituições e sociedade, acrescentou, constitui pilar fundamental da prontidão nacional e fortalece a capacidade do país de enfrentar desafios com confiança e equilíbrio.

“Esta fase demonstrou mais uma vez que os Emirados dispõem de um sistema nacional de prontidão robusto e maduro, que opera sob estrutura clara de governança e coordenação no mais alto nível”, afirmou. As autoridades continuam a monitorar os acontecimentos de forma contínua, 24 horas por dia, realizando avaliações permanentes e implementando as medidas necessárias para manter os mais elevados níveis de preparação, acrescentou.

“Os Emirados Árabes Unidos estão confiantes de que sairão deste período mais fortes e resilientes, amparados pela visão de sua liderança, pela solidez de suas instituições e pela consciência de sua sociedade”, pontuou.

Ao final, afirmou que a segurança e a estabilidade da comunidade permanecem prioridade nacional absoluta. A população é incentivada a seguir as orientações oficiais, a recorrer exclusivamente a fontes aprovadas para obter informações e a evitar o compartilhamento de conteúdos não verificados. Atualizações continuarão a ser divulgadas com transparência e clareza à medida que novos acontecimentos se confirmarem.