Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Chipre discutem implicações da escalada regional em telefonema

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente do Chipre, Nikos Christodoulides. Os dois discutiram as graves implicações da escalada militar na região para a segurança e a estabilidade regionais.

Os dois lados ressaltaram a necessidade de interromper a escalada para evitar a ampliação do conflito, diante das sérias consequências que isso pode representar para a segurança e a estabilidade regionais.

Também defenderam o diálogo e soluções diplomáticas para tratar das diversas questões de forma a preservar a paz e a estabilidade na região.