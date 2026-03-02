Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema do primeiro-ministro da Albânia sobre escalada regional

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, que reiterou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversos outros países, ressaltando que tais atos constituem violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Edi Rama também manifestou a solidariedade da Albânia aos Emirados em todas as medidas adotadas para defender sua soberania, segurança e população. Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio.

Durante a conversa, os dois ainda discutiram os desdobramentos acelerados na região em meio à grave escalada militar e ressaltaram a necessidade de interromper a escalada e evitar a ampliação do conflito, que pode levar a região a uma fase perigosa de instabilidade e tensões, com repercussões para a paz e a segurança regionais e para os interesses globais.