Presidente dos Emirados Árabes Unidos e emir do Kuwait discutem desdobramentos regionais e implicações para a segurança

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o emir do Kuwait, xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Os dois discutiram os acontecimentos na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade.

Durante a conversa, as autoridades condenaram os ataques iranianos contra os territórios dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait e de diversos outros países da região, ressaltando que tais atos constituem violação clara da soberania dos Estados, ameaçam a segurança regional e comprometem a estabilidade regional e internacional.

Os dois líderes também destacaram a necessidade de interromper imediatamente as ações escalatórias e de retomar o diálogo e as soluções diplomáticas de forma a preservar a segurança regional e evitar nova escalada.