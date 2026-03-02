Presidente da Síria condena ataques iranianos e manifesta solidariedade aos Emirados em telefonema com líder emiradense

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da Síria, Ahmed Al-Sharaa, que manifestou a solidariedade do país aos Emirados após os ataques iranianos contra seu território e o de diversas outras nações. Al-Sharaa também expressou o apoio a todas as medidas destinadas a proteger a segurança e a estabilidade dos Emirados.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Ahmed Al-Sharaa pelo suporte.

Durante a conversa, os dois líderes discutiram ainda os mais recentes acontecimentos na região e suas graves implicações para a paz e a estabilidade regionais e internacionais, ressaltando a importância de priorizar o diálogo e intensificar os esforços diplomáticos para preservar a segurança regional e evitar novas tensões e crises.