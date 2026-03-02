Presidente do Quênia manifesta solidariedade aos Emirados após ataques iranianos em telefonema com líder emiradense

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Quênia, William Samoei Ruto.

Durante a conversa, Ruto condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e manifestou a solidariedade de seu país aos Emirados em todas as medidas adotadas para salvaguardar sua segurança, estabilidade e a segurança de seus cidadãos.

O presidente dos Emirados agradeceu ao líder queniano pelo apoio.

Os dois também analisaram os mais recentes acontecimentos na região e a grave escalada em curso, ressaltando a importância de priorizar o diálogo e soluções diplomáticas para tratar das diferentes questões de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais e evitar novas tensões e crises.