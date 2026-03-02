Presidente do Senegal manifesta solidariedade aos Emirados após ataques iranianos em telefonema

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

Durante a conversa, o presidente senegalês manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e diversos países da região. Expressou também a solidariedade do Senegal aos Emirados em todas as medidas e ações adotadas para preservar sua segurança, estabilidade e a integridade de seu território e de seus cidadãos.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao presidente do Senegal pelo apoio.