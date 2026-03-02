Presidente da República Democrática do Congo manifesta solidariedade aos Emirados em telefonema com o líder do país após ataques iranianos

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi.

Durante a conversa, Tshisekedi manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e diversos países da região. Expressou também solidariedade aos Emirados em todas as medidas e ações adotadas para preservar sua segurança, estabilidade e a integridade de seu território e de seus cidadãos.

O presidente dos Emirados agradeceu a Tshisekedi pelo apoio.