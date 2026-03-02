Liga Árabe rejeita categoricamente qualquer violação da soberania de Estados árabes sob qualquer pretexto

CAIRO, 2 de março de 2026 (WAM) — Os Estados-membros da Liga dos Estados Árabes manifestaram forte condenação aos ataques que atingiram a soberania e a integridade territorial de países árabes, alvo de ações iranianas, afirmando que tais atos constituem violação flagrante das leis e convenções internacionais e dos princípios de boa vizinhança.

Os países ressaltaram que essas ações representam riscos graves à segurança e à estabilidade dos Estados árabes e da região como um todo.

Em comunicado, a Liga Árabe afirmou que a segurança dos países árabes é indivisível e rejeitou categoricamente qualquer violação da soberania de qualquer Estado árabe sob qualquer pretexto. O bloco instou o Irã a interromper imediatamente as ações escalatórias, exercer moderação e evitar a ampliação do conflito, alertando para as graves e indesejáveis consequências que podem decorrer dessa escalada.

Os Estados-membros também expressaram apreço pelos esforços diligentes e iniciativas diplomáticas conduzidos por Omã e por vários países irmãos, especialmente o Egito e o Qatar, além de nações amigas, com o objetivo de poupar a região dos riscos de uma escalada. O comunicado destacou a importância de dar continuidade a esses esforços.