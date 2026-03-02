Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Chade discutem os desenvolvimentos regionais em ligação

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente do Chade, Mahamat Idriss Déby Itno.

Durante a conversa, Mahamat Idriss Déby Itno condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e diversos países da região e afirmou a solidariedade de seu país.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan agradeceu ao líder do Chade pelo apoio.

Os dois também analisaram os mais recentes acontecimentos na região e ressaltaram a importância de interromper imediatamente as ações escalatórias e de priorizar o diálogo e a diplomacia na condução das questões em curso, de modo a preservar a segurança e a estabilidade regionais.