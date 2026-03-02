Emirados Árabes Unidos convocam embaixador do Irã e entregam nota de protesto por ataques classificados como terroristas

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) convocou Reza Ameri, embaixador do Irã nos Emirados Árabes Unidos. A pasta entregou uma nota de protesto em termos firmes, expressando a condenação dos Emirados aos ataques e agressões iranianas classificados como terroristas.

O ministério afirmou que o ataque ao território dos Emirados constitui violação flagrante de sua soberania, ameaça à segurança nacional e descumprimento claro de convenções, resoluções e normas internacionais.

Durante a convocação do embaixador iraniano, o ministro de Estado, Khalifa Shaheen Al Marar, manifestou a rejeição categórica dos Emirados a quaisquer justificativas ou explicações apresentadas pelo governo iraniano para a escalada hostil que teve como alvo locais civis, incluindo áreas residenciais, aeroportos, portos e instalações de serviços, colocando civis inocentes em risco.

Al Marar ressaltou que essa escalada grave e irresponsável ignora a posição clara dos Emirados de que não permitiriam que seu território fosse utilizado em qualquer ação militar contra o Irã.

O ministro destacou ainda que os ataques violam os princípios de boa vizinhança e a Carta das Nações Unidas, além de comprometerem o caminho de desescalada e de soluções pacíficas que os Emirados vêm defendendo de forma consistente nas relações com o Irã.

Al Marar alertou para as graves repercussões nas relações bilaterais, com impacto direto nos âmbitos político, econômico e comercial. O ministro reiterou a exigência dos Emirados de respeito à sua soberania e de cessação imediata e incondicional dos ataques, e afirmou que o país reserva-se o direito de responder em plena conformidade com seus direitos legais.