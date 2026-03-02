Bahrein anuncia uma morte e dois feridos após queda de destroços de míssil interceptado

MANAMA, 2 de março de 2026 (WAM) — O Ministério do Interior do Bahrein anunciou que uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em decorrência da queda de destroços de um míssil que havia sido interceptado.

Em comunicado divulgado pela agência Bahrain News Agency (BNA, na sigla em inglês), o ministério informou que um incêndio teve início a bordo de uma embarcação estrangeira em manutenção na Cidade Industrial de Salman após a queda de destroços do míssil interceptado, resultando na morte de um trabalhador asiático e em ferimentos graves em outros dois.

O ministério acrescentou que o incêndio foi controlado e extinto.