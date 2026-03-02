Nasdaq Dubai fecha temporariamente na segunda e terça-feira

DUBAI, 2 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA, na sigla em inglês), reguladora independente de bancos, serviços financeiros e mercados no Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), anunciou o fechamento temporário da Nasdaq Dubai nesta segunda-feira (02) e terça-feira (03/03).

A Nasdaq Dubai é a bolsa financeira internacional com sede no DIFC e oferece uma plataforma para investidores regionais e globais negociarem ações, derivativos, sukuk e títulos convencionais.

A DFSA informou que continua a acompanhar de perto os desdobramentos na região e mantém contato regular com as autoridades locais e com os órgãos competentes.