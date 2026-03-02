Defesa aérea do Kuwait intercepta alvos aéreos hostis

KUWAIT CITY, 2 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa do Kuwait anunciou que as forças de defesa aérea do país interceptaram com sucesso diversos alvos aéreos hostis nas primeiras horas desta segunda-feira (02/03).

Em comunicado divulgado pela agência Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês), o ministério informou que os alvos foram detectados e neutralizados em zonas centrais de operações, dentro de um estado de plena prontidão para proteger o espaço aéreo nacional, sem registro de vítimas.

O comunicado acrescentou que as Forças Armadas do Kuwait continuam a desempenhar suas funções e permanecem preparadas para responder a quaisquer possíveis acontecimentos, a fim de garantir a segurança e a estabilidade do país.