Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute situação regional com diversos chanceleres

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os mais recentes acontecimentos na região e as implicações dos ataques iranianos com mísseis contra os Emirados Árabes Unidos e outros países com diversos ministros do Exterior.

Abdullah bin Zayed conversou com Fuad Mohammed Hussein, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Iraque; Tanja Fajon, vice-primeira-ministra e ministra das Relações Exteriores da Eslovênia; Maxime Prévot, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Bélgica; Yvette Cooper, secretária de Estado para Relações Exteriores do Reino Unido; Subrahmanyam Jaishankar, ministro das Relações Exteriores da Índia; Penny Wong, ministra das Relações Exteriores da Austrália; Vivian Balakrishnan, ministro das Relações Exteriores de Singapura; Radosław Sikorski, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Polônia; Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, ministro das Relações Exteriores do Kuwait; Margus Tsahkna, ministro das Relações Exteriores da Estônia; Nadezhda Neynsky, ministra das Relações Exteriores da Bulgária; Khalilur Rahman, ministro das Relações Exteriores de Bangladesh; Anita Anand, ministra das Relações Exteriores do Canadá; Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil; e Marko Đurić, ministro das Relações Exteriores da Sérvia.

Durante as conversas, Abdullah bin Zayed afirmou que todos os residentes e visitantes nos Emirados Árabes Unidos estão em segurança.

Os contatos abordaram as graves repercussões da atual escalada para a segurança e a estabilidade regionais, bem como o potencial impacto direto sobre a paz e a segurança internacionais e sobre a estabilidade econômica global e a segurança energética.

Abdullah bin Zayed e seus interlocutores condenaram os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região e reafirmaram o direito dos Estados atingidos de adotar as medidas necessárias para salvaguardar sua soberania, segurança, integridade territorial e a proteção de seus cidadãos e residentes.

Os ministros destacaram ainda a importância de esforços regionais e internacionais coordenados para conter a escalada e evitar sua expansão, ressaltando a relevância do diálogo, de soluções diplomáticas e de iniciativas conjuntas para fortalecer a segurança sustentável, a estabilidade e atender às aspirações dos povos da região.