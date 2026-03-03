Ministério das Relações Exteriores rebate reportagem da Bloomberg e classifica informações como falsas

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos afirmou que rejeita de forma categórica as alegações falsas e enganosas publicadas pela Bloomberg sobre as capacidades defensivas avançadas do país.

Segundo o ministério, as afirmações são infundadas e distorcem o elevado nível de prontidão, sofisticação tecnológica e preparação operacional do país. A pasta ressaltou a importância do jornalismo responsável e da verificação de informações junto a fontes oficiais antes da publicação de reportagens imprecisas.

O comunicado destacou que os Emirados dispõem de sistemas de defesa aérea diversificados, integrados e em múltiplas camadas, capazes de enfrentar amplo espectro de ameaças aéreas com alto grau de eficiência. Esses sistemas, de longo, médio e curto alcance, asseguram proteção abrangente do espaço aéreo nacional.

O ministério informou ainda que o país mantém reservas estratégicas robustas de munições, garantindo capacidade sustentada de interceptação e resposta por períodos prolongados, preservando plena prontidão operacional para proteger a segurança nacional e a soberania.

Por fim, o ministério reiterou que as capacidades avançadas de defesa, a preparação institucional e o sistema integrado de segurança nacional permanecem sólidos e inalterados, e que a segurança de cidadãos, residentes e visitantes continuará sendo prioridade absoluta.