Ministério da Defesa do Qatar divulga balanço de ataques desde início da ofensiva iraniana

DOHA, 3 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa do Qatar apresentou um balanço dos ataques registrados desde o início da ofensiva iraniana, informando a detecção de diversos alvos aéreos e mísseis e a interceptação da maioria deles.

Segundo o ministério, foram interceptados dois caças SU-24, três mísseis de cruzeiro, 98 dos 101 mísseis balísticos lançados e 24 dos 39 drones identificados.

A pasta afirmou que as Forças Armadas do Qatar dispõem de plena capacidade e recursos para proteger e defender a soberania e a integridade territorial do país e para responder com firmeza a qualquer ameaça externa.