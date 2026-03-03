Incêndio é controlado na zona industrial de petróleo de Fujairah após interceptação de drone; operações são retomadas

FUJAIRAH, 3 de março de 2026 (WAM) — Autoridades do emirado de Fujairah informaram que controlaram um incêndio na manhã desta terça-feira (3/03) na Zona Industrial de Petróleo de Fujairah (FOIZ, na sigla em inglês), provocado pela queda de destroços após a interceptação de um drone pelos sistemas de defesa aérea.

Não houve registro de feridos, e as operações na área foram retomadas normalmente.

As autoridades orientaram a população a buscar informações exclusivamente em fontes oficiais do Estado e a evitar a disseminação de rumores ou conteúdos não verificados.