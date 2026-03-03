Abdullah bin Zayed se reúne com ministro das Relações Exteriores da França em Paris

PARIS, 3 de março de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, reuniu-se com Jean-Noël Barrot, ministro para a Europa e das Relações Exteriores da França, durante visita de trabalho a Paris.

Os dois analisaram as relações estratégicas de longa data entre os Emirados Árabes Unidos e a França e discutiram formas de fortalecê-las e desenvolvê-las em diversos setores, refletindo a profundidade da parceria entre os dois países e o interesse mútuo em ampliar sua cooperação no próximo período.

Abdullah bin Zayed e Jean-Noël Barrot também abordaram uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum e trocaram avaliações sobre os mais recentes desdobramentos no Oriente Médio e a grave escalada após os ataques com mísseis iranianos que atingiram os Emirados e outros países irmãos e amigos.

Os dois destacaram a importância de intensificar os esforços internacionais para apoiar caminhos de solução pacífica e reforçar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Abdullah bin Zayed afirmou que as relações entre Emirados e França representam um modelo de parceria estratégica baseada em cooperação construtiva e frutífera, ressaltando que o próximo período oferece oportunidades promissoras para ampliar a cooperação, especialmente em setores prioritários vitais.

Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Abdulla Balalaa, ministro assistente das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade; e Fahad Saeed Al Raqbani, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na França, participaram da reunião.