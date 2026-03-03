Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema da primeira-ministra da Letônia que condena ataques iranianos

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (3/03) uma ligação da primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, que condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região.

Evika Siliņa manifestou a solidariedade aos Emirados diante dos ataques, que classificou como violação grave da soberania do país e ameaça direta à segurança e à estabilidade regionais.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan agradeceu à primeira-ministra pelo apoio.

As duas autoridades ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente as ações militares e de retomar o caminho político e as soluções diplomáticas para evitar nova escalada que ameace a segurança regional e global.