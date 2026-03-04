Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute a escalada militar regional com o líder da África do Sul

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Os dois discutiram os graves desdobramentos militares e de segurança na região e a ameaça que representam para a paz e a segurança regionais e internacionais.

Cyril Ramaphosa condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, afirmando que constituem violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Ramaphosa pelo apoio.

Os dois defenderam a interrupção imediata da escalada militar. Pediram ainda contenção e soluções diplomáticas para evitar novas crises na região, diante dos riscos para a segurança e a estabilidade, bem como do possível impacto sobre o comércio e a economia global.