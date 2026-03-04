Emirados Árabes Unidos reafirmam direito à autodefesa

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram que não tomaram qualquer decisão para alterar sua postura defensiva em resposta aos repetidos ataques iranianos.

Segundo a declaração, o país foi alvo de mais de mil ataques — número que supera o total enfrentado por todos os outros países atingidos somados — todos interceptados e neutralizados pelas Forças Armadas dos Emirados com alto nível de profissionalismo e eficiência.

Os Emirados reiteraram que não são parte desta guerra e que não permitiram o uso de seu território, águas territoriais ou espaço aéreo para qualquer ataque contra o Irã, em linha com sua política de longa data de boa vizinhança, desescalada e compromisso com a Carta das Nações Unidas.

O país destacou ainda que mantém seu direito legítimo à autodefesa, conforme reconhecido pelo direito internacional e pela Carta da ONU. E ressaltou a importância da responsabilidade jornalística e da verificação de informações em fontes oficiais e confiáveis antes da publicação ou divulgação de informações incorretas ou enganosas.