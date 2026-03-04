Presidente das Comores condena ataques iranianos em telefonema com líder dos Emirados

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da União das Comores, Azali Assoumani, para discutir os recentes desdobramentos na região e as implicações da escalada militar em curso para a segurança e a estabilidade regionais.

Azali Assoumani condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, afirmando que constituem violação da soberania dos Estados e do direito internacional e comprometem a segurança e a estabilidade regionais.

Os dois defenderam a priorização do diálogo e de soluções diplomáticas para tratar as diferentes questões de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.