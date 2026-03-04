Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do líder da República Centro-Africana condenando ataques iranianos

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadéra, que condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan agradeceu a Touadéra pelo apoio.

Os dois ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar, diante de suas graves implicações para a segurança regional e global. Destacaram também a importância de tratar as diferentes questões por meio do diálogo e de soluções diplomáticas.