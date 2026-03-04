Bahrein afirma ter destruído 74 mísseis e 92 drones iranianos desde sábado

MANAMA, 4 de março de 2026 (WAM) — O Bahrein informou que seus sistemas de defesa aérea destruíram 74 mísseis e 92 drones iranianos desde sábado.

Em comunicado divulgado pela agência Bahrain News Agency (BNA, na sigla em inglês), o Comando-Geral das Forças de Defesa do Bahrein afirmou que todos os sistemas defensivos permanecem totalmente preparados e em estado permanente de prontidão para enfrentar qualquer ameaça.

O comando classificou o uso de mísseis balísticos e drones contra instalações civis e propriedades privadas como violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas, especialmente dos princípios de distinção e proporcionalidade. Segundo o comunicado, esses ataques hostis indiscriminados representam ameaça direta à paz e à segurança regionais.

O Comando-Geral também pediu à população que permaneça em casa e evite sair, salvo em casos de extrema necessidade, adotando o máximo de cautela para garantir a própria segurança.