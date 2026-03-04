Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo condena ataque iraniano ao porto de Fujairah

RIAD, 4 de março de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Al Budaiwi, condenou o ataque iraniano contra o porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo a agência Kuwait News Agency (KUNA), Al Budaiwi afirmou em comunicado que o ataque constitui violação flagrante da soberania de um Estado membro do CCG e representa uma grave escalada que ameaça a segurança e a estabilidade da região.

Ele ressaltou que ataques contra instalações e infraestruturas vitais são inaceitáveis e condenáveis sob qualquer padrão, refletindo uma postura de escalada que desconsidera as regras do direito internacional e os princípios de boa vizinhança.

Al Budaiwi acrescentou que tais ações buscam desestabilizar a segurança dos países do CCG, comprometer a estabilidade dos mercados globais de energia e representar ameaça direta à segurança do abastecimento regional e internacional, bem como à navegação marítima e ao comércio internacional.

O secretário-geral pediu à comunidade internacional que assuma suas responsabilidades para pôr fim aos ataques iranianos e interromper imediatamente ações irresponsáveis que comprometem a paz e a segurança regionais e internacionais.

Ele reafirmou ainda a solidariedade plena do CCG aos Emirados Árabes Unidos, destacando que o bloco está unido ao país em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança, preservar sua soberania e garantir a proteção de suas instalações vitais.