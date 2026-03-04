Qatar anuncia prisão de duas células ligadas à Guarda Revolucionária do Irã

DOHA, 4 de março de 2026 (WAM) — Autoridades de segurança do Qatar anunciaram a prisão de duas células que atuavam no país ligadas à Guarda Revolucionária do Irã, informou a agência Qatar News Agency (QNA, na sigla em inglês).

Segundo as autoridades, operações de monitoramento e rastreamento levaram à detenção de dez suspeitos. Sete deles estavam encarregados de missões de espionagem para coletar informações sobre infraestruturas vitais e instalações militares do país, enquanto outros três tinham a tarefa de realizar ações de sabotagem e haviam recebido treinamento no uso de drones.

Com os suspeitos, foram encontrados locais e coordenadas de instalações sensíveis, além de dispositivos de comunicação e equipamentos tecnológicos.

Durante os interrogatórios, os detidos admitiram vínculos com a Guarda Revolucionária iraniana e afirmaram ter sido encarregados de conduzir operações de espionagem e subversão.

As autoridades de segurança pediram que cidadãos e residentes permaneçam vigilantes e informem às autoridades competentes qualquer atividade suspeita.