Ministro das Relações Exteriores discute situação regional em telefonemas com chanceleres e autoridades

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com diversos ministros das Relações Exteriores sobre os mais recentes desdobramentos na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade, após os ataques iranianos com mísseis contra os Emirados Árabes Unidos e outros países.

Abdullah bin Zayed conversou com Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar; Mihail Popșoi, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Moldávia; Constantinos Kombos, ministro das Relações Exteriores de Chipre; Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil; Petr Macinka, ministro das Relações Exteriores da República Tcheca; Paulo Rangel, ministro de Estado e das Relações Exteriores de Portugal; Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e Comércio da Hungria; Arnoldo André Tinoco, ministro das Relações Exteriores e Culto da Costa Rica; e Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia.

As conversas abordaram as repercussões da escalada em curso na região e os graves riscos que ela representa para a paz e a segurança regionais e internacionais, além de seus impactos negativos sobre a economia global e a segurança energética.

Abdullah bin Zayed e os ministros condenaram os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região. Reafirmaram também a rejeição a práticas que violam o direito internacional, ressaltando o direito dos Estados atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania, segurança, integridade territorial e a segurança de seus cidadãos e residentes.

O ministro dos Emirados agradeceu aos interlocutores pelas manifestações de solidariedade aos Emirados e afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão em segurança.

Os telefonemas também destacaram a importância de esforços internacionais coordenados neste momento crítico para conter as tensões e evitar a ampliação do conflito, priorizando soluções políticas, caminhos diplomáticos e diálogo sério e responsável para reforçar a segurança e a estabilidade na região.