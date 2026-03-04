Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute relações bilaterais e situação regional com homólogo da Alemanha

BERLIM, 4 de março de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, reuniu-se com Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, durante visita de trabalho a Berlim.

O encontro abordou as relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha e discutiu formas de fortalecê-las e desenvolvê-las para atender aos interesses comuns dos dois países e ampliar a parceria em diversos setores.

Abdullah bin Zayed e Wadephul também analisaram possibilidades de cooperação bilateral e oportunidades para reforçar a parceria estratégica abrangente entre os dois países em áreas como economia, investimentos, comércio e indústria, além de energia renovável, segurança alimentar, ciência e tecnologia avançada.

Abdullah bin Zayed afirmou que as relações estratégicas entre Emirados e Alemanha representam um modelo de cooperação construtiva baseado em uma visão comum de promoção da estabilidade e da prosperidade, ressaltando que o crescimento contínuo dessa parceria evidencia a profundidade dos laços entre os dois países.

O ministro acrescentou que Emirados e Alemanha buscam ampliar as áreas de cooperação conjunta, especialmente em setores vitais que contribuem para o desenvolvimento abrangente e a prosperidade econômica sustentável de ambos os países e de seus povos.

Os dois também discutiram os desdobramentos na região e a grave situação após os ataques iranianos com mísseis contra os Emirados e outros países irmãos e parceiros. Os dois destacaram a importância de intensificar os esforços internacionais para fortalecer a segurança e a estabilidade e adotar soluções diplomáticas capazes de evitar novas tensões e escaladas na região.

Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado, Abdulla Balalaa, ministro assistente das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade, e Ahmed Alattar, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha, participaram da reunião.