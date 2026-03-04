AD Ports Group confirma continuidade das operações em meio aos desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O AD Ports Group informou que todas as operações de seus diferentes segmentos continuam funcionando normalmente, apesar dos atuais desdobramentos na região.

Como medida preventiva, o grupo ativou protocolos de gestão de crise e de continuidade de negócios, em coordenação com as autoridades competentes dos Emirados Árabes Unidos, para proteger funcionários, parceiros e partes interessadas e garantir a continuidade dos serviços aos clientes.

Todos os portos e terminais nos Emirados administrados e operados pelo cluster de portos do grupo, assim como os serviços relacionados, permanecem totalmente operacionais.

Com a redução do tráfego pelo Estreito de Ormuz, é esperada uma diminuição correspondente nas escalas de navios no porto de Khalifa. Ainda assim, os serviços no porto continuarão funcionando normalmente e sem interrupções.

O grupo prevê aumento de volumes em sua rede marítima global diversificada em razão de mudanças nas rotas comerciais decorrentes dos atuais desdobramentos regionais.

No cluster Marítimo e de Navegação, a maioria das 122 embarcações do grupo — incluindo navios porta-contêineres, graneleiros, ro-ro e embarcações multipropósito — opera fora do Estreito de Ormuz. As que permanecem na área continuam atendendo rotas dentro do Golfo.

De modo geral, o impacto sobre o cluster Marítimo e de Navegação deverá ser limitado. Os clusters de Cidades Econômicas e Zonas Francas e de Logística também devem registrar impacto reduzido.

O diretor-geral e CEO do AD Ports Group, capitão Mohamed Juma Al Shamisi, afirmou que o comércio global historicamente demonstra resiliência em períodos de tensão geopolítica. “Por meio de execução disciplinada, excelência operacional e gestão proativa de riscos, o AD Ports Group permanece bem posicionado para apoiar a estabilidade das cadeias de suprimento e cumprir seus compromissos com clientes em sua rede global, em linha com a visão de nossa liderança”, disse.

Como facilitador global do comércio com portfólio internacional integrado, o AD Ports Group afirmou que continua monitorando de perto os desdobramentos geopolíticos e avaliando possíveis impactos sobre rotas marítimas, cadeias de suprimento e fluxos comerciais globais.